ЗСУ відкинули росіян з першої лінії оборони в Херсонській області, - радник глави ОВ

Збройні Сили України відкинули російських окупантів з першої лінії оборони. Зараз війська РФ зміцнюються на другій і третій лінії оборони.

Про це заявив радник голови Херсонської ОВВА Сергій Хлань, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Еспресо" .

"ЗСУ завдавали точних ударів по складах, які знаходяться в тилу. У Новій Каховці, три рази поспіль, було точне попадання по складах з боєприпасами ворога. Біля Софіївки, біля села Давидів, були контрнаступальні дії. Там ворог закріплюється на узбережжі річки Інгулець", - заявив він.

За його словами, у Херсонській області ЗСУ мали перевагу над російськими військовими