ЗСУ відкинули росіян з першої лінії оборони в Херсонській області, - радник глави ОВ
Збройні Сили України відкинули російських окупантів з першої лінії оборони. Зараз війська РФ зміцнюються на другій і третій лінії оборони.
Про це заявив радник голови Херсонської ОВВА Сергій Хлань, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Еспресо".
"ЗСУ завдавали точних ударів по складах, які знаходяться в тилу. У Новій Каховці, три рази поспіль, було точне попадання по складах з боєприпасами ворога. Біля Софіївки, біля села Давидів, були контрнаступальні дії. Там ворог закріплюється на узбережжі річки Інгулець", - заявив він.
За його словами, у Херсонській області ЗСУ мали перевагу над російськими військовими
"По всій лінії фронту ми мали перевагу два тижні. Це координувалося разом з партизанським рухом, який посилюється на окупованій Херсонській області і діє разом з ЗСУ. Двотижневі перемоги дають впевненість, що, отримавши важке озброєння, яке необхідно для контрнаступу, ми почнемо звільняти нашу рідну землю", - підкреслив Хлань.
Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявляв, що Збройні Сили України в найближчі дні або тижні можуть звільнити Херсон, після прийде черга і Мелітополя.
Також ми писали, що, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, українські військові змогли зберегти позиції, які вони зайняли під час низки контратак у Херсонській області.