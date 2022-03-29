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ВСУ отбросили оккупантов от Кривого Рога на несколько десятков километров, - Вилкул

Фото: российских оккупантов отбросили от Кривого Рога на 60 километров ( wikipedia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отбросили российских захватчиков от Кривого Рога на 40-60 километров. Освобождены несколько населенных пунктов, в том числе в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

По его словам, противник не просто остановлен на подступах к Кривому Рогу, но и отброшен на несколько десятков километров. Сейчас оккупанты находятся на расстоянии 40-60 километров от города.

"Линия соприкосновения находится уже не на границе с Днепропетровской областью. Это уже Херсонская область. Наши военные проявляют настоящую доблесть и наносят врагу серьезный урон", - добавил Вилкул.

Он уточнил, что в ходе наступления была захвачена вражеская техника, которую планируется использовать для обороны города. Кроме того, в результате действий украинских защитников были освобождены несколько населенных пунктов в Херсонской области.

Напомним, ранее Вилкул сообщил, что Кривой Рог обеспечен необходимыми запасами продовольствия и медикаментов, а промпредприятия помогают в строительстве оборонительных сооружений.

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