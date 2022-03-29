ЗСУ відкинули окупантів від Кривого Рогу на кілька десятків кілометрів, - Вілкул

Збройні сили України (ЗСУ) відкинули російських загарбників від Кривого Рогу на 40-60 кілометрів. Звільнено кілька населених пунктів, у тому числі в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула .

За його словами, противник не просто зупинений на підступах до Кривого Рогу, а й відкинутий на кілька десятків кілометрів. Зараз окупанти знаходяться на відстані 40-60 кілометрів від міста.

"Лінія зіткнення знаходиться вже не на кордоні з Дніпропетровською областю. Це вже Херсонська область. Наші військові виявляють справжню доблесть і завдають ворогові серйозної шкоди", - додав Вілкул.

Він уточнив, що в ході наступу була захоплена ворожа техніка, яку планується використовувати для оборони міста. Крім того, в результаті дій українських захисників були звільнені кілька населених пунктів у Херсонській області.