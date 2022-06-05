UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ отбили полсотни атак врага на Донбассе за неделю: продолжаются бои

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные отразили 56 атак российских войск в Донецкой и Луганской областях за неделю. На нескольких локациях идут бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку Объединенных сил.

Отмечается, что воины ВСУ в ходе боевых действий на Донбассе уничтожили 18 танков, 34 артиллерийские системы, 48 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля и 44 единицы автомобильной техники.

При этом подразделения ПВО сбили два вражеских боевых вертолета Ка-52, две крылатые ракеты и 16 БПЛА противника.

За эти сутки украинцы отбили 7 атак войск РФ и уничтожили 20 единиц военной техники, среди которой:

  • 4 танка;
  • 3 артиллерийские системы;
  • 8 боевых бронированных машин;
  • 3 единицы автомобильной техники;
  • 1 вертолет;
  • 1 БПЛА.

Напомним, ранее стало известно, что в Донецкой области Сичеславские десантники уничтожили боевой вертолет РФ Ка-52 при помощи ПЗРК "Игла".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныЛуганскДонецкая областьООСВойна России против Украины