ВСУ отбили на Донбассе две вражеские атаки, уничтожено около 150 оккупантов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки отразили на Донбассе две атаки противника. Уничтожено около 150 российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
В течение сегодняшнего дня российские оккупанты предприняли две попытки атаковать позиции ВСУ. Все нападения успешно отбиты. В зоне ответственности ОТГ "Восток" продолжаются бои.
За сутки оккупанты потеряли:
Напомним, с начала войны в Украине российские войска потеряли более 2,2 тысячи бронемашин, свыше 1,5 тысячи автомобильной и специальной техники.
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