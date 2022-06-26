ВСУ отбили атаку в районе Павловки, после значительных потерь враг отступил

На Волынском и Полесском направлениях на территории республики Беларусь, отмечается подготовка отдельными подразделениями вооруженных сил Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп для их дальнейших действий на территории Украины.

На Харьковском направлении оккупанты обстреливали из танков и артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Русские Тишки, Чепель, Чугуев, Золочев, Мосьпаново. Нанесли авиаудары неподалеку Яворского, Дементьевки и Заиловки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Дементьевка, успеха не имел.

На Славянском направлении обстреливали районы населенных пунктов Новая Дмитровка, Дибровное, Вірнопілля, Великая Камышеваха, Долина и Родное. Наши воины успешно отбили вражеские штурмы в районах долины, Курульки и Мазановки.

На Донецком направлении противник, при поддержке артиллерии, пытается блокировать город Лисичанск с южного направления. Обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки. Нанес авиаудар неподалеку от Волчеяровки. Для поддержки наступательных действий враг усилил группировку артиллерии.

На Бахмутском направлении кремлевские наемники стреляли по украинским позициям из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Николаевки, Берестового, Покровского, Кодеми и Нью-Йорка.

Украинские воины нанесли врагу значительные потери в районе населенного пункта Павловка. После неудачного штурма оккупанты отошли.

На временно захваченных территориях оккупационная власть продолжает проводить так называемые "фильтрационные" мероприятия в отношении местных жителей. На блокпостах усилены контрразведывательные мероприятия.