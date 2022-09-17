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Ракетная опасность. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

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Суббота 17 сентября 2022 03:47
Ракетная опасность. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море Фото: В Черном море сейчас находятся 3 российских корабля-носителя "Калибров" (Скриншот из видео)
Автор: Олег Васкив

В Черном море сегодня находятся 3 российских корабля-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 24 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"Группировка вражеского флота из 11 кораблей и катеров, прижимаясь к южному побережью Крыма, оставила наготове 3 надводных носителя 24 крылатых ракет типа "Калибр", - отметили военные.

Кроме того, Россия держит в Черном море четыре ВДК.

В ОК "Юг" призвали соблюдать нормы и правила безопасности, не пренебрегать предупреждением о воздушной тревоге и тщательно проверяйте данные, чтобы не становиться жертвами фейковых вбросов.

"Не распространяйте информацию, которая может сориентировать врага и нанести ущерб нашим подразделениям во время кропотливой работы по освобождению территорий", - добавили украинские воины.

Напомним, ВСУ 16 сентября нанесли удар по пункту управления российских оккупантов в Херсоне.

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