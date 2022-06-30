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ВСУ отбили атаки у Славянска, а у оккупантов частичный успех под Лисичанском, - Генштаб

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Украина, Четверг 30 июня 2022 19:30
ВСУ отбили атаки у Славянска, а у оккупантов частичный успех под Лисичанском, - Генштаб Фото: ситуация на фронте 30 июня (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

На Славянском направлении российские подразделения перегруппировываются. Там украинские военные отбили несколько атак врага. Наряду с этим в Лисичанске оккупанты взялись за штурм НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Длятся 127 сутки противостояния Украины российскому военному вторжению. Главные события сегодняшнего дня на фронте:

  • На Волынском, Полесском и Сиверском вооруженные силы Республики Беларусь и России применяют комплексы радиоэлектронной борьбы в приграничных районах.
  • На Харьковском направлении враг ведет оборону ранее занятых позиций. Нанес авиационные удары неподалеку Прудянки и Одноробовки и ракетный удар по городу Харьков.
  • На Славянском направлении вражеские подразделения перегруппировываются. Штурм в направлении Долгенькое-Мазановка наши воины успешно отбили. Штурмовые действия с целью взятия под полный контроль населенного пункта Богородичное успеха не имели.
  • На Лисичанском направлении противник ведет штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеет частичный успех, удерживает северо-западную и юго-восточную части завода.
  • На Южнобугском направлении оккупанты вели воздушную разведку. Зафиксирована работа средств радиоэлектронной борьбы вблизи Великой Александровки.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится три носители крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Напомним, сегодня стало известно об освобождении от оккупантов Змеиного. После удачной атаки ВСУ, русские бежали с острова.

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