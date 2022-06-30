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ЗСУ відбили атаки біля Слов'янська, а в окупантів частковий успіх під Лисичанськом, - Генштаб

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Україна, Четвер 30 червня 2022 19:30
ЗСУ відбили атаки біля Слов'янська, а в окупантів частковий успіх під Лисичанськом, - Генштаб Фото: ситуація на фронті 30 червня (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

На Слов’янському напрямку російські підрозділи перегруповуються. Там українські військові відбили кілька атак ворога. Поряд з цим у Лисичанську окупанти взялися за штурм НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Триває 127 доба протистояння України російському воєнному вторгненню. Головні події сьогоднішнього дня на фронті:

  • На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках збройні сили республіки Білорусь та Росії застосовують комплекси радіоелектронної боротьби в прикордонних районах.
  • На Харківському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих позицій. Завдав авіаційних ударів неподалік Прудянки і Одноробівки та ракетного удару по місту Харків.
  • На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи перегруповуються. Штурм у напрямку Довгеньке - Мазанівка наші воїни успішно відбили. Штурмові дії з метою взяття під повний контроль населеного пункту Богородичне успіху не мали.
  • На Лисичанському напрямку противник веде штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, має частковий успіх, утримує північно-західну та південно-східну частини заводу.
  • На Південнобузькому напрямку окупанти вели повітряну розвідку. Зафіксовано роботу засобів радіоелектронної боротьби поблизу Великої Олександрівки.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про звільнення від окупантів Зміїного. Після вдалої атаки ЗСУ, росіяни втекли з острова.

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Збройні сили України Генштаб ВСУ
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