ВСУ отбили атаки оккупантов вблизи 7 населенных пунктов, - Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из минометов, танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении - неподалеку Атинского и Стукаловки Сумской области;

на Харьковском направлении - в районах Казачьей Лопани, Барановки и Купянска;

на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Пришиб, Белогоревка, Краматорск, Славянск, Старый Караван, Стародубовка, Спорный, Роздолевка и Григоровка;

на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцевое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина;

на Авдеевском направлении - населенные пункты Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении - вблизи Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Времовки;

на Запорожском направлении - в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Щербаки, Волшебное, Нестерянка, Орехов, Белогорье, Железнодорожное, Темировка, Новопиль и Времовка.

На Южнобугском направлении фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии соприкосновения. Кроме того, противник вел воздушную разведку БпЛА - совершил 23 вылета.

Из-за больших потерь в ходе боевых действий значительно снизился уровень морально-психологического состояния в подразделениях, сформированных на временно оккупированных территориях. По имеющейся информации, с целью улучшения состояния боевой готовности 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса, командование бригады издало распоряжение не выплачивать денежное довольствие военнослужащим, которые временно отсутствуют, в частности, находятся на лечении. Возобновление выплат происходит только после предоставления оправдательных документов и с личного разрешения командира.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцевое, Бахмут, Бахмутское, Красногоровка, Водяное, Безымянное и Новогригорьевка.

В течение суток авиация Сил обороны совершила девять ударов - нанесено поражение по семи опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники врага, уничтожены две позиции его зенитных ракетных комплексов. Потери живой силы и техники оккупантов уточняются.

За минувшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункты управления, районы сосредоточения живой силы и боевой техники противника. В зону поражения попали комплекс радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция "Зоопарк", артиллерийские подразделения и склады боеприпасов.

На временно занятых и уже освобожденных от врага украинских территориях ежедневно фиксируется до двухсот кровавых военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.

Минная опасность в освобожденных городах и селах остается высокой, более семидесяти тысяч квадратных километров в десяти областях заминировано боеприпасами и взрывчатыми веществами. Силы обороны принимают меры по скорейшему возвращению мирной жизни в освобожденные громад.