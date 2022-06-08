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ВСУ отбили 11 атак оккупантов на Донбассе: уничтожены склады боеприпасов и много техники

Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Украинские воины из состава группировки Объединенных сил отразили во вторник 11 атак врага. На двух локациях еще продолжаются бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

По данным пресс-службы, за сутки военнослужащие группировки ОС уничтожили три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, 13 единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Отмечается, что вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Захватчики обстреляли более 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 39 гражданских объектов, из них 36 жилых домов, школу, детский сад, линию электропередач. В результате этих обстрелов погиб один гражданский, шесть - получили ранения.

Напомним, на Донбассе украинские военные за сутки, 6 июня, отбили 10 атак оккупантов и уничтожили два склада с боеприпасами.

Мы также писали о том, что российские военные усилили обстрелы Николаева. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что это делается специально, чтобы создать иллюзию доминирования.

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