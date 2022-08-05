ВСУ освободили село в Харьковской области, передвинув линию фронта (видео)

"Бойцы 93 бригады Холодный Яр уверенно идут вперед на Изюмском направлении. Бригада оттеснила врага за село Дибровное и передвинула линию фронта. Отрезанные от снабжения, оккупанты бежали, бросая технику. Правда, перед уходом обильно заминировали село противопехотными и противотанковыми минами", - говорится в сообщении.

В частности, о ходе боевых действий на Изюмском направлении рассказал офицер 93 бригады Александр: "Как освободили? Да вытеснили просто. Им уже не осталось путей подвоза, нарушена вся логистика, люди..."

По его словам, оккупанты, которые были в селе поняли, что им перекрыли кислород в селе, им нечем подвезти провизию, боеприпасы, эвакуация раненых усложняется, а потому "героически" отступили.

Напомним, как вчера стало известно, украинские военные в течение недели освободили два села - Мазановку в Славянском районе Донецкой области и Дмитровку - в Изюмском районе Харьковской области.

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