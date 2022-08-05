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ВСУ освободили село в Харьковской области, передвинув линию фронта (видео)

Фото: ВСУ освободили село в Харьковской области, передвинув линию фронта (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы освободили от оккупантов село Дибровное под Изюмом (Харьковская область). Тем самым ВСУ смогли передвинуть линию фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 93-й ОМБр Холодный Яр.

"Бойцы 93 бригады Холодный Яр уверенно идут вперед на Изюмском направлении. Бригада оттеснила врага за село Дибровное и передвинула линию фронта. Отрезанные от снабжения, оккупанты бежали, бросая технику. Правда, перед уходом обильно заминировали село противопехотными и противотанковыми минами", - говорится в сообщении.

В частности, о ходе боевых действий на Изюмском направлении рассказал офицер 93 бригады Александр: "Как освободили? Да вытеснили просто. Им уже не осталось путей подвоза, нарушена вся логистика, люди..."

По его словам, оккупанты, которые были в селе поняли, что им перекрыли кислород в селе, им нечем подвезти провизию, боеприпасы, эвакуация раненых усложняется, а потому "героически" отступили.

Напомним, как вчера стало известно, украинские военные в течение недели освободили два села - Мазановку в Славянском районе Донецкой области и Дмитровку - в Изюмском районе Харьковской области.

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