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ВСУ освободили от российских оккупантов село Малиновка в Запорожской области

ВСУ освободили село Малиновка от окупнатов (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

ВСУ освободили село Малиновка Запорожской области от российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Малиновской общины Владимира Шиша.

По его словам, до сегодняшнего дня враг был в Малиновке, но ВСУ освободили село от оккупантов.

"Из пяти крупных сел, входящих в состав общины, три села полностью оккупированы вражескими войсками - Любимовка, Новозлатополь и до сегодняшнего дня враг был и в Малиновке. В настоящее время идет зачистка нашими войсками, поэтому Малиновка освобождена", - сказал Шиш.

Также ситуация в общине критическая, ведь захватчики поставили везде блокпосты и не пускают никого к сел. Как следствие есть гуманитарные проблемы - с поставкой пищи, воды, лекарств и хлеба.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области украинские защитники отбили атаку вертолетов российской армии.

Также мы писали, что на Харьковщине российский вертолет обстрелял войска РФ.

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