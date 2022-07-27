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ВСУ остановили шесть штурмовых попыток россиян, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники за прошедшие сутки остановили шесть штурмовых попыток россиян. Оккупанты пытаются прорвать оборону на разных фронтах, но им это не удается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Враг пытается прорвать нашу оборону на разных участках фронта, однако украинские военные наносят противнику потери на всех направлениях, где идут активные боевые действия", - написал Гайдай.

По его словам, россияне в очередной раз прибегли к ракетному террору, дважды обстреляв населенные пункты.

"Еще два раза они (оккупанты) совершили артиллерийские обстрелы, а также привлекали минометчиков. Неоднократно были привлечены беспилотники. ВСУ остановили штурмовые отряды россиян на шести участках. Оккупанты вынуждены были отойти, в частности, в районе Верхнекаменского", - сообщил Гайдай.

Напомним, по данным утреннего Генштаба, на Бахмутском направлении возле Семигорья оккупанты провели разведку боем и подверглись огневому поражению.

Добавим, ВСУ нанесли удар по казармам российских оккупантов во временно оккупированном Лисичанске.

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