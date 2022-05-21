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ВСУ остановили российское наступление в районе Гуляйполя. Идут позиционные бои, - Арестович

Фото: советник главы ОП Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) остановили наступление российских войск под Гуляйполем в Запорожской области. В регионе идут позиционные бои.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Фейгин LIVE.

"Мы остановили русское наступление в районе Гуляйполя. Там идут позиционные бои", - сказал Арестович.

Советник главы ОП добавил, что в этом регионе стороны пытаются маневрировать, однако угрозы наступления российских войск здесь отсутствует.

Напомним, в начале мая на подступах к Гуляйполю возобновились боевые действия. Противник пытался продвинуться вперед, но понеся большие потери был вынужден отступить.

Отметим, российские войска усилили обстрелы населенных пунктов Запорожской области - артударами была разрушена дорога между Пологами и Гуляйполем.

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