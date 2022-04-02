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ВСУ опровергли фейк о гибели первой украинки-пилоте истребителя

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Киев, Суббота 02 апреля 2022 17:32
ВСУ опровергли фейк о гибели первой украинки-пилоте истребителя Фото: первая украинская женщина, которая пилотирует истребитель, не погибла (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В сети появилась информация о якобы гибели Натальи Пераковой - первой в Украине женщине, которая пилотирует истребитель. Данная новость является фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Командования воздушных сил ВСУ.

"Указанная информация выдумана и не соответствует действительности. Доверяйте только официальным источникам информации и пользуйтесь только проверенными данными", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, как распознать вражескую технику и сообщить о ее местоположении украинским военным.

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