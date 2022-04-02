ЗСУ спростували фейк про загибель першої українки-пілота винищувача
Фото: перша українська жінка, яка пілотує винищувач, не загинула (Віталій Носач/РБК-Україна)
У мережі з'явилася інформація про нібито загибель Наталії Перакової - першої в Україні жінки, яка пілотує винищувач. Дана новина є фейком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Командування повітряних сил ЗСУ.
"Зазначена інформація вигадана і не відповідає дійсності. Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації і користуйтеся тільки перевіреними даними", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, як розпізнати ворожу техніку і повідомити про її місцезнаходження українським військовим.
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