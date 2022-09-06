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ВСУ в очередной раз нанесли удар по оккупантам в районе Чернобаевки

Фото: ВСУ нанесли удар по оккупантам в районе Чернобаевки (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные продолжают наносить мощные удары по позициям российских оккупантов в Херсонской области. Вечером 5 сентября защитники атаковали врага в районе Чернобаевки и Голой Пристани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

Отмечается, что в районе Чернобаевки слышны взрывы.

"Прожарка русни не останавливается", - указывают военные.

Кроме этого, добавили, что стало известно об точечных попаданиях по врагу вблизи города Голая Пристань.

Напомним, украинским военным в Херсонской области удалось сбить вражеский беспилотник.

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