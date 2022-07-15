В ВСУ объяснили вручение повесток на улице

Повестки военнообязанным мужчинам могут вручать на улице и в других общественных местах. Это не противоречит законодательству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Командования Сухопутных войск ВСУ.

По словам начальника Управления персонала штаба Романа Горбача, вручение повестки не означает мобилизацию или срочный призыв в армию.

"В 90% случаев это совсем не так. Эта повестка в первую очередь раздается для того, чтобы гражданин явился в территориальный центр комплектования, и начальник этого центра смог уточнить его военно-учетные данные, состояние здоровья. Возможно, потом по потребности, если он соответствует всем качествам, призвать его к службе в армии", - пояснил Горбач.

Также он подчеркнул, что повестки могут вручаться на улицах и других общественных местах, где это не запрещено законодательством. Места выбирают начальники центров комплектования для того, чтобы как можно быстрее проверить информацию о количестве военнообязанных.

"Ходить по жилым кварталам, где установлены домофоны, или по частным поселениям, где высокие ворота, и стучать в дверь, где никто не открывает - эффективность работы будет очень малая", - сказал начальник штаба.

Кроме того, Горбач добавил, что подписывать повестки могут не только начальники центров или военкоматов, но и глава территориальной общины и другие должностные лица.