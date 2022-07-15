У ЗСУ пояснили вручення повісток на вулиці

Повістки військовозобов'язаним чоловікам можуть вручати на вулиці та в інших людних місцях. Це не суперечить законодавству.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Командування Сухопутних військ ЗСУ.

За словами начальника Управління персоналу штабу Романа Горбача, вручення повістки не означає мобілізацію чи терміновий призов до армії.

"В 90% випадків це зовсім не так. Ця повістка у першу чергу роздається для того, щоб громадянин з'явився до територіального центру комплектування, і начальник цього центру зміг уточнити його військово-облікові дані, стан здоров'я. Можливо, потім за потреби, якщо він відповідає всім якостям, призвати його до служби в армії", - пояснив Горбач.

Також він підкреслив, що повістки можуть вручатися на вулицях та інших громадських місцях, де це не заборонено законодавством. Місця обирають начальники центрів комплектування для того, щоб якнайшвидше перевірити інформацію про кількість військовозобов'язаних.

"Ходити по житловим кварталам, де установлені домофони, або приватним поселенням, де високі ворота, і стукати у двері, де ніхто не відкриває - ефективність роботи буде дуже мала", - сказав начальник штабу.

Крім того, Горбач додав, що підписувати повістки можуть не лише начальники центрів чи військоматів, а й очільник територіальної громади та інші посадові особи.