В ВСУ объяснили, как дальше будут проводить мобилизацию в Украине

По его словам, мобилизация в Украине идет постоянно и зависит от потребностей на фронте, то есть когда Вооруженные силы несут потерь. И продлится мобилизация до отмены военного положения.

"Мобилизация напрямую зависит от потребностей в доукомплектовании воинских частей. Даже если ситуация на фронтах будет усложняться, все задачи по мобилизации будут выполнены", - отметил Горбач.

Он подчеркивает, что на сегодня людей в ВСУ хватает, все области выполнили план по призыву на 100 и более процентов. На сегодня потребности в доукомплектовании воинских частей по сравнению с февралем снизились в десятки раз.

В то же время Горбач отмечает, что добровольцев стало меньше и большинство мотивированных бойцов уже пошли защищать страну. При этом в каждом территориальном центре на учете есть стоящие в очереди добровольцы, чтобы пойти служить в ВСУ.

Сейчас набор в ВСУ проходит только по недостающим военным специальностям. Как правило, доукомплектование проходит по территориальному принципу, но если в конкретном территориальном центре на учете нет представителей требуемой специальности, то их ищут в соседних.