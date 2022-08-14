UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ВСУ объяснили, как дальше будут проводить мобилизацию в Украине

Фото: мобилизация в Украине продлится до конца войны с Россией (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Мобилизация в Украине будет продолжаться до отмены военного положения. Мужчин продолжат призывать на службу в соответствии с военными специальностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на беседу начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача с liga.net.

По его словам, мобилизация в Украине идет постоянно и зависит от потребностей на фронте, то есть когда Вооруженные силы несут потерь. И продлится мобилизация до отмены военного положения.

"Мобилизация напрямую зависит от потребностей в доукомплектовании воинских частей. Даже если ситуация на фронтах будет усложняться, все задачи по мобилизации будут выполнены", - отметил Горбач.

Он подчеркивает, что на сегодня людей в ВСУ хватает, все области выполнили план по призыву на 100 и более процентов. На сегодня потребности в доукомплектовании воинских частей по сравнению с февралем снизились в десятки раз.

В то же время Горбач отмечает, что добровольцев стало меньше и большинство мотивированных бойцов уже пошли защищать страну. При этом в каждом территориальном центре на учете есть стоящие в очереди добровольцы, чтобы пойти служить в ВСУ.

Сейчас набор в ВСУ проходит только по недостающим военным специальностям. Как правило, доукомплектование проходит по территориальному принципу, но если в конкретном территориальном центре на учете нет представителей требуемой специальности, то их ищут в соседних.

Напомним, ранее сообщалось, что военное положение и мобилизацию в Украине могут продлить до 21 ноября 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украинымобилизация в Украине