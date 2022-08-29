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ВСУ нанесли удары по складам и военной части россиян в Херсоне

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Херсон, Понедельник 29 августа 2022 09:28
ВСУ нанесли удары по складам и военной части россиян в Херсоне Фото: ВСУ нанесли удары по складам и военной части россиян в Херсоне (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на понедельник, 29 августа, Вооруженные силы Украины нанесли удары по складам и военной части оккупантов во временно оккупированном Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook.

"Ночь для орков была нелегкой, а для многих последней. "Прилеты" по складам и прямо в военную часть рашистов в Херсоне", - написал он.

Напомним, ранее украинские военные "отработали" несколько объектов в оккупированном Херсоне.

Кроме того, ранее сообщалось о взрывах в херсонском микрорайоне Северный возле исправительной колонии №90. Местные жители говоря, что вылетели окна в нескольких зданиях, а также в расположенных неподалеку многоквартирных жилых домах.

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