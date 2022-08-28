"Хотя пропагандисты пишут, что их ПВО было четко слышно - в Новой Каховке рашисты получили очередной хлопок от ВСУ. Наши ударили по штабу, который орки обустроили на заводе "Сокол", - написал он.

Местные жители утверждают, что на заводе была военная база россиян и что в эту базу попало пять ракет.

Фото: ВСУ нанесли удар по штабу оккупантов в Новой Каховке (соцсети)

Напомним, ранее ВСУ нанесли удары по Дарьевскому мосту через реку Ингулец в Херсонской области.

Кроме того, ВСУ готовы к тому, что россияне попытаются "заменить" разрушенные мосты в Херсонской области и держат ситуацию под огневым контролем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.