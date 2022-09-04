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ВСУ нанесли удар по российскому складу боеприпасов в Херсоне

Фото: ВСУ нанесли удар по российскому складу боеприпасов в Херсоне (wiktionary org Yumacool)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные нанесли удар по строительно-монтажному управлению в Херсоне, в котором находиться склад боеприпасов оккупантов. Собственником управления является "губернатора" Херсонской области Владимира Сальдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Олешек Евгения Рыщука в Telegram.

"Прилет в СМУ-5. Взрывается боекомплект. Если кто не знал, это объект - собственность Сальдо. Слава Украине!", - написал он.

Напомним, сегодня во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы. Они звучали вблизи Антоновского моста.

Кроме того, ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявлял, что в Херсонской области Вооруженным силам Украины всего за пару часов 29 августа удалось прорвать фронт на нескольких участках. Наши воины активно развивают наступление.

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