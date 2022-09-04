ЗСУ завдали удару по російському складу боєприпасів у Херсоні

"Приліт в БМУ-5. Вибухає боєкомплект. Якщо хто не знав, це об'єкт - власність Сальдо. Слава Україні!",- написав він.

Нагадаємо, сьогодні у тимчасово окупованому Херсоні прогриміли вибухи. Вони звучали поблизу Антонівського мосту.

Крім того, раніше радник глави ОП Олексій Арестович заявляв, що в Херсонській області Збройним силам України всього за пару годин 29 серпня вдалося прорвати фронт на декількох ділянках. Наші воїни активно розвивають наступ.

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