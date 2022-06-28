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ВСУ нанесли пять авиаударов по позициям врага и отбили попытку "реванша" на юге

Фото: ВСУ нанесли пять авиаударов по позициям российских войск (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На юге Украины авиация ВСУ нанесла пять ударов по скоплению техники и живой силы России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

В частности были атакованы позиции россиян в Снегиревском, Криворожском и Бериславском районах. Результаты будут известны позже.

Всего за сутки украинские войска на Южном направлении уничтожили 18 оккупантов, танк Т-72, гаубицу "Акация" и полевой склад боеприпасов в Херсонской области.

Российские войска попытались взять "реванш" и отвоевать утраченные позиции в ходе контрнаступления ВСУ.

"Парными и единичными вертолетными ударами враг пытался отвоевать утраченное положение в районе Потемкиного, Плотницкого и Лупарева в Херсонской области. Наши подразделения не уступили", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что украинцы должны увидеть "видимые результаты" контрнаступления в оккупированной Херсонской области с августа.

При этом в СНБО и Генштабе ВСУ призвали не распространять информацию о передвижении наших бойцов в Херсонской области.

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