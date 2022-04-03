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ВСУ начинают зачистку Славутича. Жителей попросят сообщать о подозрительных лицах

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Славутич, Воскресенье 03 апреля 2022 10:25
ВСУ начинают зачистку Славутича. Жителей попросят сообщать о подозрительных лицах Фото: ВСУ проводят зачистку Славутича (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Вооруженные Силы Украины зашли в Славутич Киевской области, который был захвачен российскими военными. Украинские защитники проводят зачистку города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Славутичский городской совет.

"Уважаемые славутичане, в городе начинают работать ВСУ по выявлению посторонних лиц и предметов", - говорится в сообщении.

Местных жителей призвали сообщать о местонахождении посторонних предметов или подозрительных лиц. Это можно сделать по номеру контакт-центра 0 800 330 205.

Напомним, 31 марта российские войска покинули город Славутич и Чернобыльскую АЭС.

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