ВСУ начинают зачистку Славутича. Жителей попросят сообщать о подозрительных лицах
Фото: ВСУ проводят зачистку Славутича (president gov ua)
Вооруженные Силы Украины зашли в Славутич Киевской области, который был захвачен российскими военными. Украинские защитники проводят зачистку города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Славутичский городской совет.
"Уважаемые славутичане, в городе начинают работать ВСУ по выявлению посторонних лиц и предметов", - говорится в сообщении.
Местных жителей призвали сообщать о местонахождении посторонних предметов или подозрительных лиц. Это можно сделать по номеру контакт-центра 0 800 330 205.
Напомним, 31 марта российские войска покинули город Славутич и Чернобыльскую АЭС.
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