ЗСУ починають зачистку Славутича. Мешканців попросять повідомляти про підозрілих осіб
Фото: ЗСУ проводять зачистку Славутича (president gov ua)
Збройні Сили України зайшли в Славутич Київської області, який був захоплений російськими військовими. Українські захисники проводять зачистку міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Славутицьку міську раду.
"Шановні славутичани, у місті починають працювати ЗСУ щодо виявлення сторонніх осіб та предметів", - йдеться у повідомленні.
Місцевих жителів закликали повідомляти про місцезнаходження сторонніх предметів або підозрілих осіб. Це можна зробити за номером контакт-центру 0 800 330 205.
Нагадаємо, 31 березня російські війська покинули місто Славутич та Чорнобильську АЕС.
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