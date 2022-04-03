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ЗСУ починають зачистку Славутича. Мешканців попросять повідомляти про підозрілих осіб

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Славутич, Неділя 03 квітня 2022 10:25
ЗСУ починають зачистку Славутича. Мешканців попросять повідомляти про підозрілих осіб Фото: ЗСУ проводять зачистку Славутича (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Збройні Сили України зайшли в Славутич Київської області, який був захоплений російськими військовими. Українські захисники проводять зачистку міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Славутицьку міську раду.

"Шановні славутичани, у місті починають працювати ЗСУ щодо виявлення сторонніх осіб та предметів", - йдеться у повідомленні.

Місцевих жителів закликали повідомляти про місцезнаходження сторонніх предметів або підозрілих осіб. Це можна зробити за номером контакт-центру 0 800 330 205.

Нагадаємо, 31 березня російські війська покинули місто Славутич та Чорнобильську АЕС.

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