ВСУ начали обучение в Британии: сколько бойцов подготовят по стандартам НАТО

Великобритания уже начала обучение украинских военных по стандартам НАТО. Планируется, что подготовку пройдут 10 тысяч бойцов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко в эфире телемарафона.

"Около 10 тысяч солдат будут подготовлены в Британии по стандартам НАТО. Уже 1500 наших солдат уже здесь... Они прибывают по 100-200 человек каждую неделю", - сказал дипломат.

По его словам, украинские защитники не только пройдут учения с британскими инструкторами, а также получат обмундирование и оружие.