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ЗСУ почали навчання у Британії: скільки бійців підготують за стандартами НАТО

Фото: близько 10 тисяч бійців ЗСУ пройдуть навчання у Великобританії (facebook com NGUmainpage)
Автор: Наталія Юрченко

Великобританія вже почала навчання українській військових за стандартами НАТО. Планується, що підготовку пройдуть 10 тисяч бійців ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Великій Британії Вадима Пристайка в ефірі телемарафону.

"Близько 10 тисяч солдатів будуть підготовані в Британії за стандартами НАТО. Вже 1500 наших солдатів вже тут... Вони прибувають по 100-200 людей щотижня", - сказав дипломат.

За його словами, українські захисники не тільки пройдуть навчання з британськими інструкторами, а також отримають обмундирування та зброю.

Нагадаємо, що раніше прем'єр Британії Борис Джонсон під час візиту до Києва запропонував масштабну програму підготовки українських військових.

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