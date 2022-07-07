ЗСУ почали навчання у Британії: скільки бійців підготують за стандартами НАТО

Великобританія вже почала навчання українській військових за стандартами НАТО. Планується, що підготовку пройдуть 10 тисяч бійців ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Великій Британії Вадима Пристайка в ефірі телемарафону.

"Близько 10 тисяч солдатів будуть підготовані в Британії за стандартами НАТО. Вже 1500 наших солдатів вже тут... Вони прибувають по 100-200 людей щотижня", - сказав дипломат.

За його словами, українські захисники не тільки пройдуть навчання з британськими інструкторами, а також отримають обмундирування та зброю.