ЗСУ почали навчання у Британії: скільки бійців підготують за стандартами НАТО

Великобританія вже почала навчання українській військових за стандартами НАТО. Планується, що підготовку пройдуть 10 тисяч бійців ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Великій Британії Вадима Пристайка в ефірі телемарафону.
"Близько 10 тисяч солдатів будуть підготовані в Британії за стандартами НАТО. Вже 1500 наших солдатів вже тут... Вони прибувають по 100-200 людей щотижня", - сказав дипломат.
За його словами, українські захисники не тільки пройдуть навчання з британськими інструкторами, а також отримають обмундирування та зброю.
Нагадаємо, що раніше прем'єр Британії Борис Джонсон під час візиту до Києва запропонував масштабну програму підготовки українських військових.
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