ЗСУ масово знищують елітних десантників Росії на Херсонщині, - СтратКом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ .

На доказ успішної ліквідації росіян СтратКом наводить списки вбитих росіян з 747 гвардійського десантно-штурмового полку.

За інформацією організації, свідченням просування українських військових у Херсонській області є колосальні втрати росіян. Вони припадають на елітні підрозділи десантникві, які були перекинуті в регіон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у північно-східні райони Херсонської області росіяни стягують зброю і техніку. У ЗСУ припускають, що окупанти налаштовані атакувати.

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