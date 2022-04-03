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ВСУ ликвидировали российского замкомбрига Слабцова

Фото: Фото: ВСУ ликвидировали российского подполковника (t.me ressentiment_channel)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные ликвидировали российского подполковника Виталия Слабцова. Он был заместителем командира оккупационной 83 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Кроме этого, по данным Генштаба, украинские военные в районе города Харьков разгромили российскую мотострелковую роту из состава БТГр 59 танкового полка. Потери оккупантов составили до 80% личного состава.

В связи со значительными потерями, как отмечают в Генштабе, оккупанты отказываются отправляться на войну в Украину.

"Около 25 военнослужащих 31 отдельной десантно-штурмовой бригады (Ульяновск) отказались участвовать в войне с Украиной, имеют желание уволиться", - добавили в Генштаб.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что украинские десантники уничтожили очередное подразделение российских оккупантов.

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