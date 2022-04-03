ЗСУ ліквідували російського замкомбрига Слабцова

Українські військові ліквідували російського підполковника Віталія Слабцова. Він був заступником командира окупаційної 83 окремої десантно-штурмової бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу Збройних сил України.

Окрім цього, за даними Генштабу, українські військові в районі міста Харків розгромили російську мотострілецьку роту зі складу БТГр 59 танкового полку. Втрати окупантів склали до 80% особового складу.

У зв'язку зі значними втратами, як зазначають в Генштабі, окупанти відмовляються відправлятися на війну в Україну.

"Близько 25 військовослужбовців 31 окремої десантно-штурмової бригади (Ульяновськ) відмовились брати участь у війні з Україною, мають бажання звільнитися", - додали в Генштаб.