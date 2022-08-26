ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России

Украинские бойцы за сутки ликвидировали еще 400 оккупантов. Всего Россия с начала полномасштабной войны уже потеряла около 46 250 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Наибольшие потери за прошедшие сутки оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери противника 26.08 ориентировочно составили:
Напомним, по данным ISW, президент России Владимир Путин пытается избежать объявления всеобщей мобилизации. На это указывает подписанный диктатором указ об увеличении армии РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.