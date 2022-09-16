ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ

За прошелшие сутки украинские военные ликвидировали еще 200 российских оккупантов и сбили вражеский вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 54050 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

За сутки наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Напомним, по данным британской разведки, российская армия испытывает нехватку штурмовой пехоты и младших командиров. Эти проблемы пытаются решить за счет уголовников и досрочного выпуска курсантов из военных училищ.

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