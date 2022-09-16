ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і "приземлили" гелікоптер: названо нові втрати РФ

Минулої доби українські військові ліквідували ще 200 російських окупантів і збили ворожий вертоліт. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 050 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати Росії на 16 вересня орієнтовно склали:
За добу найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська армія відчуває брак штурмової піхоти та молодших командирів. Ці проблеми намагаються вирішити за рахунок кримінальників та дострокового випуску курсантів із військових училищ.
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