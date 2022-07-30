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ВСУ ликвидировали еще 170 оккупантов и десяток танков: новые потери россиян

Фото: уничтоженный российский танк Т-72 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 170 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны российская армия потеряла уже около 40 670 своих военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Общие боевые потери противника на 30 июля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 40 670 (+170) человек ликвидировано,
  • танков - 1759 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 39995 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 906 (+6) ед,
  • РСЗО - 258 (+0) ед,
  • средства ПВО - 117 (+0) ед,
  • самолетов - 222 (+0) ед,
  • вертолетов - 190 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 733 (+2),
  • крылатые ракеты - 174 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2889 (+19) ед,
  • специальная техника - 78 (+1).

Напомним, в течение минувших суток украинские войска отбили штурмы россиян на Славянском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях. Однако на некоторых из этих направлений продолжаются бои.

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