RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ ліквідували ще 170 окупантів і десяток танків: нові втрати росіян

Фото: знищений російський танк Т - 72 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 170 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни російська армія втратила вже близько 40 670 своїх військових убитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати противника на 30 липня орієнтовно склали:

  • особового складу-близько 40 670 (+170) осіб ліквідовано,
  • танків - 1759 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 39995 (+8) Од,
  • артилерійських систем - 906 (+6) од,
  • РСЗВ - 258 (+0) од,
  • засоби ППО - 117 (+0) од,
  • літаків - 222 (+0) од,
  • вертольотів - 190 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 733 (+2),
  • крилаті ракети - 174 (+0),
  • Кораблі / катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2889 (+19) од,
  • спеціальна техніка - 78 (+1).

Нагадаємо, протягом минулої доби українські війська відбили штурми росіян на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках. Однак на деяких з цих напрямків тривають бої.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні