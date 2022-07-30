ЗСУ ліквідували ще 170 окупантів і десяток танків: нові втрати росіян

Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 170 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни російська армія втратила вже близько 40 670 своїх військових убитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати противника на 30 липня орієнтовно склали:
Нагадаємо, протягом минулої доби українські війська відбили штурми росіян на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках. Однак на деяких з цих напрямків тривають бої.
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