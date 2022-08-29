ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 350 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 47100 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 41 российского солдата и много техники оккупантов.

Кроме того, украинские военные "отработали" несколько объектов в оккупированном Херсоне.

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