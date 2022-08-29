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ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов

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Понедельник 29 августа 2022 09:02
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов Фото: ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 350 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 47100 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Общие боевые потери России на 29 августа ориентировочно составили:

  • личного состава - около 47100 (+350) человек ликвидировано;
  • танков - 1947 (+5);
  • боевых бронированных машин - 4269 (+12);
  • артиллерийских систем - 1060 (+10);
  • РСЗО - 279 (+5);
  • средства ПВО - 149 (+1);
  • самолетов - 234 (+0);
  • вертолетов - 203 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 844 (+6);
  • крылатые ракеты - 196 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3188 (+17);
  • специальной техники - 101 (+2).

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 41 российского солдата и много техники оккупантов.

Кроме того, украинские военные "отработали" несколько объектов в оккупированном Херсоне.

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ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
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