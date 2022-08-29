ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
Фото: ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов (Getty Images)
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 350 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 47100 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери России на 29 августа ориентировочно составили:
- личного состава - около 47100 (+350) человек ликвидировано;
- танков - 1947 (+5);
- боевых бронированных машин - 4269 (+12);
- артиллерийских систем - 1060 (+10);
- РСЗО - 279 (+5);
- средства ПВО - 149 (+1);
- самолетов - 234 (+0);
- вертолетов - 203 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 844 (+6);
- крылатые ракеты - 196 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3188 (+17);
- специальной техники - 101 (+2).
Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 41 российского солдата и много техники оккупантов.
Кроме того, украинские военные "отработали" несколько объектов в оккупированном Херсоне.
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