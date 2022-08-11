ВСУ ликвидировали уже 43 000 российских оккупантов, - Генштаб

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 43 000 своих военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.08 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Напомним, что за минувшие сутки в Херсонской области ВСУ уничтожили пункт управления оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.