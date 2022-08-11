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ЗСУ ліквідували вже 43 000 російських окупантів, - Генштаб

Фото: Росія втратила у війні вже 43 000 своїх військових (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни РФ втратила вже 43 000 своїх військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 43000 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків - 1846 (+14) од,
  • бойових броньованих машин - 4100 (+14) од,
  • артилерійських систем - 974 (+3) од,
  • РСЗВ - 261 (+0) од,
  • засоби ППО - 134 (+1) од,
  • літаків - 232 (+0) од,
  • гелікоптерів - 193 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6),
  • крилаті ракети - 185 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3018 (+13) од,
  • спеціальна техніка - 90 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, що за минулу добу в Херсонській області ЗСУ знищили пункт управління окупантів.

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Генштаб ВСУВійна Росії проти України