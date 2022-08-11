ЗСУ ліквідували вже 43 000 російських окупантів, - Генштаб

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни РФ втратила вже 43 000 своїх військових вбитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно склали:
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Нагадаємо, що за минулу добу в Херсонській області ЗСУ знищили пункт управління окупантів.
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