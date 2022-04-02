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ВСУ в Киевской области за два дня могут выйти на границу с Беларусью, - Арестович

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (facebook com assistantschool)
Автор: Александр Мороз

Вооруженные силы Украины могут взять под контроль север Киевской области и выйти на границу с Беларусью в течение двух дней. В Броварском направлении противник отступил уже в Сумскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича на телемарафоне.

"У них была задумка оставить определенные силы, чтобы сдерживать наши войска возле Киева и не давать перебрасывать их на помощь нашим войска в другие районы, прежде всего на востоке. Но и это не получилось, потому что отступление - это сложный период военных действий. Они просто не удержали ситуацию и посыпались с учетом проблем с тыловым обеспечением", - отметил он.

По его словам, противник вышел с Чернобыльской АЭС, а в направлении Броваров отступил в Сумскую область.

"Я думаю, что наши войска еще сегодня-завтра пройдут туда (на север, - ред.) и можно будет говорить, что будет освобождена территория Киевской области до белорусской границы", - добавил Арестович.

Напомним, ранее британская разведка сообщила, что украинская армия успешно атакует российские войска, которые отступают в районе Киева.

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