ВСУ атакуют отступающие российские силы возле Киева, - британская разведка
Украинские силы продолжают атаки отступающих российских войск в районе Киева. На северо-западном направлении украинские войска продвигаются от Ирпеня в сторону Бучи и Гостомеля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.
"Сообщается об уходе российских войск из аэропорта Гостомель, где с первого дня конфликта ведутся боевые действия. Вдоль восточной оси Украина отвоевала несколько сел", - говорится в сообщении.
На востоке Украины украинские силы после ожесточенных боев захватили ключевой маршрут на востоке Харькова. Это последовало за освобождением Тростянца в окрестностях Сум в начале этой недели, добавили в Минобороны Британии.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.