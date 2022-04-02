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ВСУ атакуют отступающие российские силы возле Киева, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Суббота 02 апреля 2022 08:36
ВСУ атакуют отступающие российские силы возле Киева, - британская разведка Фото: ВСУ преследуют силы вторжения возле Киева (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинские силы продолжают атаки отступающих российских войск в районе Киева. На северо-западном направлении украинские войска продвигаются от Ирпеня в сторону Бучи и Гостомеля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Сообщается об уходе российских войск из аэропорта Гостомель, где с первого дня конфликта ведутся боевые действия. Вдоль восточной оси Украина отвоевала несколько сел", - говорится в сообщении.

На востоке Украины украинские силы после ожесточенных боев захватили ключевой маршрут на востоке Харькова. Это последовало за освобождением Тростянца в окрестностях Сум в начале этой недели, добавили в Минобороны Британии.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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