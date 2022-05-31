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ВСУ имеют успехи в Херсонской и Харьковской областях. - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины имеют успехи в Харьковской и Херсонской областях. ВСУ остаются хозяевами ситуации на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

Президент также отметил, что украинские войска сдерживаются продвижение врага в Запорожской области, там находится ключевое направление - Гуляйполе и Орехово.

"Конечно, каждому в Украине хочется, чтобы все наши территории, все наши люди были освобождены уже сегодня, как можно скорее. Полное восстановление территориальной целостности нашего государства - это наша цель. Но действовать нужно осторожно, ценя жизнь", - заявил он.

Напомним, накануне Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление по нескольким направлениям в Херсонской области. По состоянию на вечер 30 мая, российских оккупантов выбили из Николаевки в районе Берислава.

29 мая Зеленский посетил Харьковскую область. Там встретился с военными и побывал на местах разрушенной архитектуры Харькова.

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Владимир Зеленский