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ВСУ идут в контрнаступление на Запорожском направлении, - ОВА

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Запорожская область, Воскресенье 08 мая 2022 13:03
ВСУ идут в контрнаступление на Запорожском направлении, - ОВА Фото: ВСУ идут в контрнаступление на Запорожском направлении (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные проводят успешные контрнаступательные действия на Запорожском направлении. Это следует из статистических данных потерь противника на этих территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОВА.

"На запорожском направлениях противник активных боевых действий не проводил. Наши военнослужащие достойно держат удар, осуществляя успешные контрнаступательные действия, о чем свидетельствуют статистические данные по потерям российской армии в Запорожской области", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно стало известно, что оккупанты разместили более 100 раненых десантников в захваченном селе в Запорожской области.

Добавим, как сообщали в Генштабе, русские войска безуспешно пытаются наступать на разных участках фронта.

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