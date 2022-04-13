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ВСУ хотят уничтожить российские комплексы связи "Редут". Просят помощи у украинцев

Фото: российский комплекс связи Редут-2УС (wikimedia.org)
Автор: Юлия Бойко

Вооруженные силы Украины ищут российские комплексы беспроводной связи "Редут". И просят помощи у украинцев для их выявления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замначальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

"ВСУ просят помощи: разыскивают российские комплексы связи "Редут-2УС". Эта установка предназначена для построения закрытой беспроводной связи. Через нее рашисты получают и дают команды, а также обмениваются информацией между собой. Уничтожение "Редут-2УС" позволяет оборвать эту связь", - отметил он.

В связи с этим Вооруженные силы призывают украинцев при обнаружении таких комплексов связи присылать фото или видео в чатбот є-Ворог.

Напомним, ранее спутниковые снимки подтвердили, что Россия стягивает войска на границе для наступления на восток Украины.

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