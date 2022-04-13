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ЗСУ хочуть знищити російські комплекси зв'язку "Редут". Просять допомоги в українців

Фото: російський комплекс зв'язку Редут-2УС (wikimedia.org)
Автор: Юлія Бойко

Збройні сили України шукають російські комплекси бездротового зв'язку "Редут". І просять допомоги в українців для їх виявлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"ЗСУ просять допомоги: розшукують Російські комплекси зв'язку "Редут-2УС". Ця установка призначена для побудови закритого бездротового зв'язку. Через неї рашисти отримують і дають команди, а також обмінюються інформацією між собою. Знищення "Редут-2УС" дозволяє обірвати цей зв'язок", - зазначив він.

У зв'язку з цим Збройні сили закликають українців при виявленні таких комплексів зв'язку надсилати фото або відео в чатбот є-Ворог.

Нагадаємо, раніше супутникові знімки підтвердили, що Росія стягує війська на кордоні для наступу на схід України.

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Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України