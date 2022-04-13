ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ хотят уничтожить российские комплексы связи "Редут". Просят помощи у украинцев

Новина українською →
Киев, Среда 13 апреля 2022 11:29
ВСУ хотят уничтожить российские комплексы связи "Редут". Просят помощи у украинцев Фото: российский комплекс связи Редут-2УС (wikimedia.org)
Автор: Юлия Бойко

Вооруженные силы Украины ищут российские комплексы беспроводной связи "Редут". И просят помощи у украинцев для их выявления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замначальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

"ВСУ просят помощи: разыскивают российские комплексы связи "Редут-2УС". Эта установка предназначена для построения закрытой беспроводной связи. Через нее рашисты получают и дают команды, а также обмениваются информацией между собой. Уничтожение "Редут-2УС" позволяет оборвать эту связь", - отметил он.

В связи с этим Вооруженные силы призывают украинцев при обнаружении таких комплексов связи присылать фото или видео в чатбот є-Ворог.

Напомним, ранее спутниковые снимки подтвердили, что Россия стягивает войска на границе для наступления на восток Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Голодная планета. Или чем война России против Украины угрожает миру
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Голодная планета. Или чем война России против Украины угрожает миру