ВСУ в Херсонской области перешли в контрнаступление сразу на нескольких направлениях

ВСУ развернули контрнаступление в Херсонской области одновременно на нескольких направлениях. Цель операции – разделить группировку противника на несколько частей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление народного депутата Украины Сергея Хланя.
"Наступление ВСУ началось два дня назад. В первый день был сбит российский самолет. Вчера украинская армия откинула врага в Бериславском районе на девять километров, разбивая группировку противника на две части и беря в кольцо солдат РФ у села Давыдов Брод", - заявил Хлань.
Народный депутат также сообщил, что украинская армия начала наступательные действия с Николаевского направления на Александровку и Станислав.
Ранее стали известны подробности уничтожения российского Су-35 над Херсонской областью. Победу в воздушном бою на свой счет записал украинский пилот на истребителе МиГ-29.
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