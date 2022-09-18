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ВСУ форсировали Оскол (видео)

Фото: ВСУ форсировали Оскол (facebookcom MinistryofDefence UA-6)
Автор: Наталия Гурковская

Украинским военным удалось форсировать Оскол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"ВСУ форсировали Оскол. Со вчера Украина контролирует и левый берег", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские защитники с начала сентября освободили уже 3000 квадратных километров территорий и находятся поблизости от границы с Россией.

В России подтвердили, что оккупационные войска покидают населенные пункты в Харьковской области.

Минобороны РФ опубликовало карту, согласно которой линия фронта теперь должна проходить вдоль реки Оскол и обмелевшего Оскольского водохранилища вплоть до украинско-российской границы.

До этого Россия контролировала только небольшую часть области за рекой Оскол.

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Харьков